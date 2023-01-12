Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Williams-Sonoma Inc. с целью $106,5 за штуку на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Рекомендуется установить стоп-лосс на уровне в $135.

"Полагаем, что акции Williams-Sonoma в краткосрочной перспективе могут показать негативную динамику на фоне замедления продаж в США и продолжающегося ужесточения монетарных условий. Результаты за компании за четвертый фискальный квартал могут оказаться хуже ожиданий", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

Williams-Sonoma Inc. - один из крупнейших американских ретейлеров, продающих товары для дома.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.