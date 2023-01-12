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12 января 2023 года 11:35
Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"
Возможно продолжение укрепления российской валюты до уровней 65-66 руб./$1 в ближайшее время на фоне возобновления действия бюджетного правила (в период с 13 января по 6 февраля Минфин РФ будет продавать юаней примерно на 3,2 млрд рублей в день), приближения налогового периода и традиционной для начала года слабой активности импортеров, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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