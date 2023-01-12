Возможно укрепление рубля до 65-66 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможно продолжение укрепления российской валюты до уровней 65-66 руб./$1 в ближайшее время на фоне возобновления действия бюджетного правила (в период с 13 января по 6 февраля Минфин РФ будет продавать юаней примерно на 3,2 млрд рублей в день), приближения налогового периода и традиционной для начала года слабой активности импортеров, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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