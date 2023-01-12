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12 января 2023 года 11:14
Котировки нефти, скорее всего, закрепятся на уровне $82-84/барр. в четверг - ПСБ
Котировки нефти, скорее всего, закрепятся на уровне $82-84 за баррель Brent в четверг, отмечается в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "После нескольких попыток ранее, в среду цены на нефть Brent преодолели $80/барр. Ожидания неплохой статистики по инфляции в США вкупе с накопленным оптимизмом относительно открытия Китая (снятие ковидных ограничений стимулируют поездки внутри страны на новогодние каникулы, а значит и потребление нефтепродуктов) перевесили слабые данные по запасам от Минэнерго США. Так, они оказались еще слабее, чем от API: запасы сырой нефти выросли на 19 млн барр., хотя рынок ждал снижения. Запасы бензинов выросли на 4,1 млн барр., а дистиллятов - сократились на 1,1 млн барр. Полагаем, что в четверг положительный импульс в нефти может сохраниться, ориентируемся на закрепление Brent в зоне $82-84/барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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