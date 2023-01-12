Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с роста на 0,1-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного повышения в пределах 0,1-0,8%, в диапазоне 2190-2205 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона и инерция прироста предыдущего дня создают условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым повышением. Позднее вполне вероятен дальнейший подъем индекса выше ближайшего значимого уровня 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2220 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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