Возможно укрепление рубля до конца текущей недели - ПСБ

Курс доллара, скорее всего, инерционно продолжит снижение, завершив недельные торги в диапазоне 67-68 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт отмечает, что определенный перевес на рынке экспортеров над импортерами и техническая картина являются факторами поддержки позиций рубля.

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