"БКС МИ" повысил прогноз роста ВВП Китая на 2023г до 5,5%

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогноз роста ВВП Китая на 2023г до 5,5%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"По мере совершенствования антиковидных мер в 4К22 Китай, похоже, довольно быстро преодолел пик заболеваемости COVID-19, - пишут эксперты. - На наш взгляд, масштаб роста экономики и темпы восстановления в 2023г, вероятно, будут отличаться от нашего годового прогноза, опубликованного в ноябре 2022г. В свете недавней оптимизации антиковидных мер в стране мы повысили прогноз темпов роста экономики в 2023г до порядка 5,5% в рамках базового сценария, что выше предыдущей оценки (5,2%)".

Пересмотр в основном вызван перспективами более стремительного восстановления потребления, указывается в материале. На взгляд стратегов "БКС МИ", вероятно сохранение мягкого курса монетарной политики. В фискальной политике они ожидают, что совокупность более высокого соотношения дефицита и квазифискальные операции с субсидированием процента поддержит высокую интенсивность бюджетных расходов".

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