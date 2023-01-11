"Финам" понизил рейтинг акций Tencent до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Tencent с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевой цены, оставив целевую цену на уровне HKD366,30 на май 2023г, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Tencent в ходе торговой сессии 11 января достигли своей целевой цены, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - С момента выпуска прошлого обзора акции принесли инвесторам доходность 20%, а с октябрьских минимумов и вовсе выросли на 85%. На руку компании играет постепенное снятие коронавирусных ограничений и открытие китайской экономики. Также регуляторы несколько ослабили давление на бигтехов в последнее время. Отчет Tencent за 3К2022 вышел в меру позитивным, по сравнению со слабым 2К2022 был заметен прогресс в части восстановления доходов и повышения операционной эффективности".

Tencent - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний. Tencent оперирует в таких направлениях, как социальные сети, видеоигры, онлайн-развлечения, электронные платежи, облачные сервисы, онлайн-реклама.

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