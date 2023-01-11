Сектор электроэнергетики РФ подтвердил свой защитный статус - Sber CIB

Сектор электроэнергетики РФ подтвердил свой защитный статус, отмечается в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Выработка электроэнергии в России за прошлый год в первой ценовой зоне (европейская часть страны) снизилась всего на 0,2% г/г, примерно до 850 млрд кВт-ч, а во второй ценовой зоне (Урал) - выросла на 1,3% г/г, до 219 млрд кВт-ч. По оценкам Системного оператора Единой энергетической системы, совокупный объем потребления электроэнергии в России в 2022г увеличился на 1,4% г/г и в 2023г может вырасти на 1,5% г/г", - указывают эксперты инвестбанка.

По мнению аналитиков Sber CIB, такая динамика показывает, что энергогенерирующие компании в очередной раз подтвердили свой статус защитного сектора. Кроме того, в 2022г ситуация в секторе была лучше, чем в предыдущие три кризиса.

"Последние наши прогнозы предполагают, что в 2023г реальный ВВП России снизится на 1% г/г. При этом Системный оператор ожидает, что потребление электроэнергии в текущем году вырастет на 1,5% г/г, и это значит, что сектор сохранит устойчивость, несмотря на спад в экономике", - прогнозируют в Sber CIB.

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