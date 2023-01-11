"БКС МИ" открыл торговую идею в рамках pair trade: "лонг в Сбербанке против ВТБ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях Сбербанка против акций ВТБ" с ожидаемой доходностью 15% к марту 2023 года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы считаем сильные финансовые результаты и потенциальное возобновление дивидендных выплат катализаторами для бумаг Сбербанка, тогда как объявление ВТБ об увеличении капитала негативно для котировок его акций", - пишут аналитики.

Сбербанк по итогам октября 2022 года возобновил публикацию некоторых финансовых показателей. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев прошлого года - свыше 50 млрд рублей. В ноябре банк получил 101,6 млрд рублей чистой прибыли, за 11 месяцев минувшего года - 174,8 млрд рублей.

Кроме того, Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году, ранее заявлял глава банка Герман Греф.

Как сообщалось, ВТБ может увеличить уставный капитал почти на 302 млрд рублей. Банк планирует разместить в пользу Росимущества и Минфина 30 трлн 196 млрд дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения будет определена набсоветом не позднее даты начала размещения акций. Допэмиссия может быть оплачена денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ.

"Учитывая число акций банка в обращении (12,96 трлн по МСФО на 2021 год), новая эмиссия предполагает сильное размывание", - отмечают эксперты "БКС МИ".

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