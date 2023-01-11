"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции ОГК-2 с прогнозной ценой 0,67 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "ОГК-2" с прогнозной стоимостью на уровне 0,67 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале компании.

"Дивидендная политика эмитента предусматривает ежегодную выплату как минимум половины скорректированной прибыли акционерам, что, по нашим оценкам, предполагает очень солидную форвардную доходность по акциям "ОГК-2" на горизонте как минимум ближайшей пары лет", - указывают эксперты "Открытие Research".

"Учитывая тот факт, что акции "ОГК-2" являются ярко выраженной дивидендной историей, мы оценили их стоимость с помощью модели дисконтирования дивидендов. В ее рамках мы закладываем рост будущих выплат на довольно консервативном уровне в 2%. Учитывая текущий уровень процентных ставок в РФ и их ожидаемую динамику, средневзвешенная стоимость капитала "ОГК-2" на уровне 16,1% представляется нам адекватной для задачи дисконтирования дивидендного потока. С учетом таких вводных, а также форвардных выплат в размере 0,95 руб., справедливая стоимость акций компании получается равной 0,67 руб., что подразумевает потенциал роста на уровне 17% от текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", - сообщают аналитики.

Также аналитики отмечают следующие факторы:

- Низкая зависимость объемов генерации электроэнергии от колебаний ВВП. "Динамика спроса на электроэнергию традиционно малоэластична относительно темпов изменения ВВП. То есть в периоды сильного экономического роста потребление электроэнергии увеличивается меньшими темпами, тогда как во время рецессии спад также не столь существенен", - говорится в комментарии.

- Значительный финансовый эффект от оплаты мощности в рамках ДПМ. "Масштабная программа обновления мощностей в рамках ДПМ еще как минимум два года позволит "ОГК-2" демонстрировать солидные финансовые результаты. Да и дальнейший спад может быть сглажен как ростом стоимости платы за мощность в рамках КОМ, так эффектом от участия в ДПМ-2", - указывают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом, и акции "ОГК-2" в частности.

- Возможное снижение денежных потоков эмитента за горизонтом 2024 года по мере истечения периода оплаты поставок мощности по ДПМ по ряду энергообъектов, и, как следствие, сокращение прибыли и дивидендов.

- Отказ от ежеквартальной публикации отчетности снижает прозрачность бизнеса, что может не позволить инвесторам оперативно отреагировать на происходящие в бизнесе компании изменения.

"ОГК-2" - одна из крупнейших российских энергетических компаний, основными видами деятельности которой являются производство и продажа электрической и тепловой энергии.

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