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11 января 2023 года 11:50
Hang Seng нужны новые значимые драйверы для роста - БКС Экспресс
Индексу Hang Seng нужны новые значимые драйверы для продолжения умеренного роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в среду показывает умеренный рост на фоне ожиданий улучшения макросреды. Прогноз пока остается без изменений. Техническая картина сигнализирует о перекупленности. Запас для умеренного продолжения роста у бенчмарка еще есть, но без появления значимых драйверов делать это будет непросто. Если текущие уровни станут локальными максимумами, то краткосрочной целью для снижения выглядит район 20200-20500 пунктов, среднесрочной - 19100 пунктов", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-ИНДЕКС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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