Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- Индекс потребительских цен России за декабрь (19:00 МСК);

- Возобновятся торги акциями "ФСК-Россети";

- Акционеры "Белуга Групп" примут решение по промежуточным дивидендам за 2022 год.

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