Потенциал роста цены "префов" Сбербанка выше обыкновенных акций - ПСБ

Потенциал роста цены привилегированных акций Сбербанка в 2023 году выше, чем обыкновенных акций, прогнозная стоимость "префов" эмитента - 216 рублей, сообщается в материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка близки к паритету. Не беря во внимание экстремальную амплитуду колебаний всех акций весны прошлого года, равнозначная стоимость бумаг Сбербанка впервые в истории была достигнута в январе 2023 года. Мы с оптимизмом смотрим на финансовое состояние компании и считаем, что именно привилегированные акции эмитента имеют наибольший потенциал роста, так как обладают очевидным преимуществом - высокой ожидаемой дивидендной доходностью в ближайшие годы. Если рост обыкновенных акций может быть ограничен неясными перспективами расширения бизнеса и страновыми рисками, то "префы" будут больше ориентироваться на дивиденды, - пишут эксперты в обзоре. - Рассчитываем, что по итогам 2022 года чистая прибыль банка составит порядка 250-300 млрд руб., а в текущем году может достигнуть 1 трлн руб. Это станет ключевым фактором, благодаря которому привилегированные акции компании могут обгонять в стоимости обыкновенные. Наша целевая цена по "префам" Сбербанка - 216 рублей".

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