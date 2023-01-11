Рубль, вероятно, закрепится около 70 руб./$1 в ближайшие дни - Sber CIB

Курс рубля, вероятно, сможет закрепиться около уровня 70 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по прогнозу экспертов инвестбанка, могут опуститься ниже отметки в $79 за баррель на торгах в среду. Ситуация на фьючерсном рынке и прогноз Управления энергетической информации США (EIA) свидетельствуют о профиците на рынке нефти.

Также в Sber CIB ожидают сохранения котировок ОФЗ на уровнях вторника, если премии на аукционах Минфина РФ в среду не превысят средние показатели декабря.

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