Рубль может укрепиться до 68 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Потенциал для укрепления рубля сохраняется, и в скором времени курс пары доллар/рубль может опуститься к уровню 68 руб./$1 при поддержки экспортеров, а также благоприятной технической картины, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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