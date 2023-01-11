Потенциал ослабления рубля пока сохраняется - БКС Экспресс

Потенциал ослабления курса рубля с текущих уровней сохраняется с учетом внешней конъюнктуры, в январе-феврале возможно достижение 74-75 руб./$1, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Ожидаемо произошла стабилизация на валютном рынке во вторник после прошедшего резкого укрепления рубля в понедельник. Курс пары USD/RUB остался в районе 69,8 руб./$1. Важно отметить, что снижение USD/RUB и CNY/RUB в начале недели, по всей видимости, происходило из-за накопленного за первые дни года навеса валютной выручки. Так, оборот по доллару в понедельник составил 149,4 млрд руб. (режимы TOD и TOM), а по юаню - 111,5 млрд руб. Однако уже во вторник объемы резко сократились, что и обеспечило остановку фазы укрепления рубля: оборот по доллару упал на 25%, по юаню - на 42%, - пишет аналитик инвесткомпании. - Область 67,5-69 руб./$1 в паре доллар/рубль сейчас выступает сильной зоной поддержки и без дополнительных поводов курс может не пойти ниже. По юаню это соответствует уровням 9,7-10,1. Более того, с учетом внешней конъюнктуры сохраняется потенциал для ослабления рубля с текущих отметок. Не исключаем, что в январе-феврале курс доллара может в моменте сходить и к 74-75 руб./$1 на фоне сокращения экспорта сырой нефти и высокого дисконта нефти марки Urals. К тому же с 5 февраля начнет действовать еще и "потолок" на поставки нефтепродуктов".

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