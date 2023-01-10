Потеря Apple окажет негативное влияние на котировки акций Qualcomm и Broadcom - Инвестбанк Синара

Решение Apple Inc. отказаться от ключевого чипа Broadcom и заменить модем Qualcomm Inc. на собственный негативно скажется на котировках акций Qualcomm и Broadcom, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Apple планирует подготовить свой первый чип сотового модема, который позволит ей заменить Qualcomm, к концу 2024 или началу 2025г, - отмечается в комментарии. - Apple - крупнейший клиент Broadcom. В прошлом финансовом году на ее долю пришлось около 20% выручки производителя чипов ($7 млрд); Qualcomm получила от Apple $10 млрд (22% от годовой выручки). Разговоры об отказе Apple от использования сторонних чипов и переходе на собственные разработки уже велись ранее, но, судя по всему, компания перешла к более активным действиям. На наш взгляд, новость окажет негативное влияние на котировки акций Qualcomm и Broadcom, с учетом того что на долю Apple приходится порядка 20% выручки каждой компании".

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