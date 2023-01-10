Цена бумаг TCS Group обладает потенциалом роста до 3700 руб. - БКС Экспресс

Котировки бумаг TCS Group в целом обладают потенциалом роста до 3700 рублей за штуку по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе РФ, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Лидер биржевой волатильности всего российского рынка в прошлом году лишился 58% стоимости. Депозитарная расписка, неоднозначные корпоративные изменения, "компания роста" и банковская акция стали основными факторами давления на цену бумаги. Однако компания все же прибыльная, и по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе России котировки могут показывать даже опережающий темп подъема. Так, перспективным уровнем служит 3700 рублей за штуку или свыше 40% от текущих уровней. Технически импульс вверх может последовать после закрепления над 2600 рублями, тогда и небольшой прирост начала года может значительно увеличиться", - указывает аналитик в обзоре.

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