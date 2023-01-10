Котировки акций Мосбиржи могут показать хорошую динамику в 2023г - "Открытие Инвестиции"

Котировки акций "Московской биржи" могут показать хорошую динамику в 2023 году, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов.

"Завершился сложный 2022 год, но в целом результат для Московской биржи оказался положительным. Полагаем, что наиболее сложный период для компании остался позади, - пишет Корнилов в обзоре. - У нас есть актуальная инвестидея по акциям "Московской биржи" с целью 107 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 12,6%. В зависимости от дальнейшего развития событий цель по бумагам может быть повышена. Мы видим хорошую вероятность возвращения эмитента к выплатам дивидендов в 2023 году. Дивиденды в совокупности со стабильными результатами могут позволить акциям компании показать хорошую динамику".

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