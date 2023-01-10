"Финам" открыл торговую идею: продавать акции РусГидро с целью 0,708 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "РусГидро" с целью 0,708 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: 0,775 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На текущий момент в акциях эмитента нет какого-то позитивного потенциала для роста котировок, а слабость рынка и специфика сектора могут обеспечить продолжение нисходящего тренда", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумаги двигаются в рамках локального нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,775 руб. риск на портфель составит 0,15%", - указывают в "Финаме".

"РусГидро" - одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции.

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