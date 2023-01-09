Акции "Полюса" привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Полюса" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 13500 руб. за штуку на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы видим тенденцию по рынку золота в ожидании окончания цикла повышения ставки ФРС. Эту идею проще всего отработать, купив акции "Полюса", которые всё ещё отстают от динамики золота. К тому же в рублях золото прибавило за последний месяц ещё больше из-за начавшейся девальвации", - пишут аналитики.

Эксперты инвесткомпании указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Рост мировых цен на золото из-за ожидания рецессии и смягчения ставки ФРС.

- Компания успешно адаптировалась к санкциям на российское золото, перенаправила потоки на экспорт.

- Потенциальное возобновление выплаты дивидендов в 2023г.

- Плавный рост производства за счет повышения коэффициента извлечения золота из руды в ближайшее время.

- Бенефициар девальвации рубля.

Негативные факторы и риски:

- Отсутствие дивидендов.

- Проблемы с капитальным строительством из-за перехода на китайское оборудование.

- Снижение цен на золото при ужесточении политики ФРС.

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