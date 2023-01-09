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09 января 2023 года 18:22
Акции "Полюса" привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"
Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Полюса" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 13500 руб. за штуку на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы видим тенденцию по рынку золота в ожидании окончания цикла повышения ставки ФРС. Эту идею проще всего отработать, купив акции "Полюса", которые всё ещё отстают от динамики золота. К тому же в рублях золото прибавило за последний месяц ещё больше из-за начавшейся девальвации", - пишут аналитики. Эксперты инвесткомпании указывают на положительные факторы инвестиционной идеи: - Рост мировых цен на золото из-за ожидания рецессии и смягчения ставки ФРС. - Компания успешно адаптировалась к санкциям на российское золото, перенаправила потоки на экспорт. - Потенциальное возобновление выплаты дивидендов в 2023г. - Плавный рост производства за счет повышения коэффициента извлечения золота из руды в ближайшее время. - Бенефициар девальвации рубля. Негативные факторы и риски: - Отсутствие дивидендов. - Проблемы с капитальным строительством из-за перехода на китайское оборудование. - Снижение цен на золото при ужесточении политики ФРС. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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