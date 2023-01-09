Инвестбанк Синара повысил рейтинг акций Palo Alto Networks до "держать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" повысили рейтинг акций Palo Alto Networks с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $133,33 за штуку.

"С 1 июля 2022 года (даты присвоения нами рейтинга "продавать") акции Palo Alto Networks снизились в цене на 18%. Теперь мы повышаем рейтинг до "держать". При этом не меняем прогнозов по выручке и чистой прибыли эмитента (возможно некоторое изменение после выхода отчетности компании за финансовый 2К23 в конце февраля). На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы Palo Alto Networks: коэффициент P/E на 2023 ф.г., исходя из наших прогнозов, составляет 41 (на 2024 год - 32), что соответствует медианному уровню по конкурентам", - пишет старший аналитик Сергей Вахрамеев в комментарии.

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