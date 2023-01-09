.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 января 2023 года 16:25
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Сбербанк, Polymetal, ГМК "Норильский никель", "РусАл", ГК "Мать и дитя". "Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались в 2022 году из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену. При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября 2022 года эмитент вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала 2022 года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности - это снижает риски для инвесторов. В последние пару недель акции эмитента движутся в "ползучем" растущем тренде. Ближайшая цель для покупателей - 145 руб. На горизонте нескольких месяцев котировки бумаги могут подняться к 160-170 руб." - указывают эксперты. Учитывая локальный растущий тренд в золоте, можно обратить внимание на бумаги Polymetal, считают аналитики. "Компания пострадала от санкций, проблем в логистике, также есть риски для инвесторов из-за реорганизации бизнеса, тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок. Сильным позитивным драйвером для переоценки должен стать финансовый отчет за II полугодие 2022 года. Компания отмечала, что выстроила новые логистические цепочки, а значит, во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток, снизиться долговая нагрузка, - отмечают в БКС Экспресс. - Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425-430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, например переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб." "Фундаментально кейс "Норникеля" в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы - котировки драгметаллов поддерживаются ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля - это увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в I полугодии 2022 года приходилось 95% выручки. Бумаги "Норникеля" находятся в локальном растущем тренде. Среднесрочная цель подъема - 17000-17100 руб." - указывают в инвесткомпании. Также эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусаЛа". "Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 года более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 года были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам факт, что выросла вероятность выплат в будущем. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 503-52 руб. за штуку", - пишут они в комментарии. "В качестве интересной консервативной "фишки" с потенциалом роста выделим ГК "Мать и дитя". Основной драйвер роста для компании - постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет. Эмитент сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка цены бумаги к 500-550 руб. за штуку", - говорится в обзоре аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 января 2023 года 19:00
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают целевую цену бумаг "Полюса" на уровне 11500 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка. "Несколько лет бумаги "Полюса" и стоимость золота в рублях демонстрировали схожую динамику, двигаясь синхронно. Однако в начале января 2022г динамика акций... читать дальше
.09 января 2023 года 18:22
Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Полюса" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 13500 руб. за штуку на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы видим тенденцию по рынку золота в ожидании окончания цикла повышения ставки ФРС. Эту идею проще всего... читать дальше
.09 января 2023 года 17:53
Вероятен рост котировок нефти Brent до $85 за баррель в ближайшее время и до $90 за баррель - в среднесрочной перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость эталонной североморской марки Brent в понедельник увеличивается на 3,30%, до $81,17 за баррель, техасская... читать дальше
.09 января 2023 года 17:32
Курс рубля на текущей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 69-71 руб./$1, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. По мнению эксперта, на текущей неделе курс рубля будет зависеть в основном от нескольких драйверов: цены на нефть марки Urals, объемы экспорта и импортные... читать дальше
.09 января 2023 года 17:05
Вероятно сохранение позитивного импульса на американском рынке акций на торгах в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Предстоящая сессия, согласно нашим оценкам, будет умеренно позитивной на фоне инерционного движения после роста на торгах 6 января.... читать дальше
.09 января 2023 года 16:45
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" повысили рейтинг акций Palo Alto Networks с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $133,33 за штуку. "С 1 июля 2022 года (даты присвоения нами рейтинга "продавать") акции Palo... читать дальше
.09 января 2023 года 16:01
Возможно продолжение негативного влияния на котировки акций Tesla в ближайшей перспективе совокупности новостей о снижении цен на автомобили эмитента в Китае, на который приходится 25% продаж компании, и остановке производства, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка... читать дальше
.09 января 2023 года 15:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,95%, стоп-приказ: 568 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Масштабная поддержка строительного... читать дальше
.09 января 2023 года 15:17
Январь может традиционно стать месяцем крепкого рубля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Поддержку национальной валюте будет оказывать отмена ковидных ограничений в Китае, которая благоприятно влияет на конъюнктуру на нефтяном рынке. Наш ориентир - диапазон 65-70 руб./$1 с возможным тестом... читать дальше
.09 января 2023 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $530 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,6%, стоп-приказ: $470, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.