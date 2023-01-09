"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,95%, стоп-приказ: 568 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Масштабная поддержка строительного сектора со стороны государства в среднесрочной перспективе может оказать влияние на выручку и прибыли компании. Кроме того, спрос на застройку многоквартирными домами будет расти в условиях восстановления присоединенных территорий", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения низкая волатильность в праздники может смениться мощным импульсом в рамках текущего восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 568 руб. риск на портфель составит 0,58%", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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