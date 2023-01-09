Январь может традиционно стать месяцем крепкого рубля - ПСБ

Январь может традиционно стать месяцем крепкого рубля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддержку национальной валюте будет оказывать отмена ковидных ограничений в Китае, которая благоприятно влияет на конъюнктуру на нефтяном рынке. Наш ориентир - диапазон 65-70 руб./$1 с возможным тестом нижней границы", - отмечают эксперты в комментарии.

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