"Финам" открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth Group с целью $530

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $530 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,6%, стоп-приказ: $470, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года в пятницу, 13 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $82,48 млрд, а прибыль на акцию - $5,17. Компания превосходила прогнозы последние восемь кварталов подряд. Эксперты считают, что предстоящая отчетность не станет исключением за счет роста трат на здравоохранение в США.

"С технической очки зрения цена акции находится вблизи локального уровня поддержки, при отскоке от которого открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $530. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $470 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают стратеги "Финама".

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и других странах, крупнейшая страховая компания мира по размеру страховых премий.

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