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09 января 2023 года 13:44
Акции Spotify и Alteryx - фавориты IT-сектора США - "Мои Инвестиции"
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" выделяют акции Spotify и Alteryx в качестве фаворитов IT-сектора США. Эксперты видят два направления с высоким потенциалом роста на фоне заниженных ожиданий в 2023г: стриминг и ПО для автоматизации офисной работы. "Несмотря на негативный фон, бенефициарами заниженных рыночных ожиданий рекламного сектора могут стать игроки в секторе стриминга, предлагающие бесплатные и/или более дешевые подписки пользователям с интеграцией рекламных размещений, - пишут аналитики. - Учитывая, что текущая оценка сектора по EV / Sales NTM в среднем на 80% ниже 10-летнего медианного значения, считаем, что рынок переоценил замедление темпов роста рекламного бизнеса и недооценивает устойчивость бизнес-модели в условиях рецессии. В секторе предпочитаем музыкальный стриминг-сервис Spotify Inc. Компания лидирует более чем в 120 странах и увеличивает платную базу пользователей". Сектор ПО все еще торгуется с дисконтом в 48% к своим историческим значениям за 10 лет, констатируют эксперты. Темпы роста рынка в среднем составляют 20% при средней оценке EV / Sales NTM 2,7x. При улучшении операционных метрик, такая оценка выглядит очень привлекательно. "Многие игроки сектора планирования ресурсов предприятий и автоматизации задач в III кв. 2022г отчитались о притоке новых клиентов и ускорении роста выручки, несмотря на более консервативный сентимент среди закупщиков для крупных корпораций. Компании этого сегмента являются бенефициарами волны сокращений, потому что их ПО позволяет автоматизировать выполнение задач", - отмечается в комментарии. Стратеги телеграм-канала предпочитают в секторе ПО компанию с наиболее сильным продуктовым решением и устойчивой клиентской базой - Alteryx: "Компания предлагает ПО для аналитики больших данных и автоматизации ряда задач по сбору и сортировке информации. Акции компании торгуются с 59% дисконтом к историческим значениям, в то время как на фоне сокращения бюджетов предприятий на ИТ-инфраструктуру Alteryx удалось повысить прогноз по выручке на конец года на 7%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-IT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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