БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, РЕСО Лизинг БО-П-11, ГидроМашСервис БО-03 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Перспектива замедления темпов роста цен создает предпосылки для дальнейшего смягчения монетарной политики, но в декабрьском пресс-релизе ЦБ отметил наличие проинфляционных рисков, поэтому уверенности в снижении ключевой ставки пока нет. Предпочтительными остаются короткие корпоративные облигации до 3 лет и флоатеры. В корпоративном сегменте доходности также снижаются, но за счет выросшей в 2022 г. риск-премии остаются привлекательными. "Крепкий" второй эшелон еще дает доходности от 10% по коротким бумагам до 13% по среднесрочным выпускам девелоперов с рейтингами не ниже A-(RU)", - пишут эксперты.

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