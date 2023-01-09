Sber CIB позитивно оценивает перспективы НЛМК и других сталелитейных компаний РФ

Аналитики Sber CIB в целом позитивно оценивают перспективы "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и других российских сталелитейных компаний, учитывая устойчивый внутренний спрос на сталь и недавнее ослабление рубля, сообщается в материале инвестбанка.

"Акционеры эмитента на внеочередном общем собрании акционеров компании (31 декабря 2022 года) не утвердили выплату промежуточных дивидендов (за 9 месяцев 2022 года). "НЛМК" предполагает, что решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. По нашему мнению, несмотря на неожиданное решение акционеров, в 2023 году комбинат может вернуться к распределению дивидендов, поскольку компания в прошлом году генерировала неплохой свободный денежный поток. Вопрос о выплате дивидендов за весь 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, запланированном на июнь 2023 года, - отмечают эксперты. - В целом позитивно оцениваем перспективы "НЛМК" и других сталелитейных компаний, учитывая устойчивый внутренний спрос на сталь и недавнее ослабление рубля, которое делает экспорт более выгодным".

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