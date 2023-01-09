Главные события недели - Sber CIB

США опубликуют статистику по оптовым продажам в ноябре на текущей неделе, в Германии выйдет индекс промышленного производства, а в России - индекс потребительских цен, отмечают аналитики Sber CIB.

9 января:

- Уровень безработицы в еврозоне в ноябре;

- Промышленное производство Германии в ноябре;

- Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне в январе;

- Потребительский кредит в США в ноябре.

10 января:

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в США за декабрь;

- Оптовые продажи в США в ноябре.

11 января:

- ИПЦ в России за декабрь.

12 января:

- ИПЦ в США за декабрь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

- Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в декабре.

13 января:

- Промышленное производство и сальдо торгового баланса в еврозоне в ноябре;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за январь;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за декабрь.

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