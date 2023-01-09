Рубль может ослабнуть до 75-76 руб./$1 в перспективе текущей недели - "Открытие Инвестиции"

Рубль может ослабнуть до 75-76 руб./$1 в перспективе текущей недели, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"В перспективе первой полноценной январской торговой недели мы можем увидеть уровни 75-76 руб. за доллар, 78-79 руб. за евро и 11 руб. за юань. На рынок будет возвращаться ликвидность, и в первой половине недели будут отыгрываться события недели минувшей. Снижение цен на нефть и газ будет оказывать давление на российскую валюту, при этом российские экспортёры не будут спешить проявлять активность в рамках январского налогового периода",- прогнозирует эксперт.

По мнению Кочеткова, рубль может стабилизироваться во второй половине января и пока выглядит способным завершить месяц ниже 75 руб./$1 и 77 руб./ EUR1 при условии, что цены на нефть во второй половине месяца стабилизируются выше $80 за баррель. При этом экспортёры повысят спрос на рублёвую ликвидность для выплат в бюджет.

"Поддержку рублю должно оказывать возвращение ликвидности и активности на рынок ОФЗ, а также аукционы Минфин, - полагает эксперт. - Это будет стимулировать спрос на рублёвую ликвидность для покупок государственных облигаций, оказывая рублю поддержку".

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