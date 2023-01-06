"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $121

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $121 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что акции компании имеют высокую корреляцию с нефтяными котировками, которые сейчас нащупали поддержку и могут продемонстрировать локальный разворот. По их мнению, есть вероятность, что динамика в акциях компании Exxon может быть сильнее, чем в нефтяных котировках.

"С технической точки зрения акции движутся в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - пишут эксперты инвесткомпании.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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