Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет оценку "лучше рынка" для акций компаний сектора телекоммуникаций, сообщается в стратегии банка.

"Сектор телекоммуникаций выглядит в 2023г нейтрально в условиях стабильной ситуации по услугам связи и все еще трудной с поставками нового оборудования, даже в рамках параллельного импорта, - пишут эксперты. - Интерес могут представлять только дивидендные бумаги ("МТС", "Ростелеком"). Сектор ИТ продолжит оставаться бенефициаром сложившейся ситуации (уход иностранных компаний), получая дополнительную поддержку со стороны государства. Наш фаворит - сегмент e-commerce, который продолжит активно развиваться и в 2023г за счет роста популярности маркетплейсов. Ниши ушедших западных компаний активно будут занимать локальные поставщики и поставщики из "дружественных" стран".

Предпочтения аналитиков в секторе - Ozon и Positive Technologies.

"Компания Ozon вышла на прибыльность по EBITDA во II и III кв. на фоне активизации параллельного импорта в РФ. Произошел ощутимый рост продавцов и покупателей на платформе, компания активно расширяет присутствие в регионах, а также в Китае и Турции. В 2023г ждем улучшения финансовых результатов компании при поддержке более слабого курса рубля и притока новых продавцов", - пишут стратеги ПСБ.

Positive Technologies, по их мнению, выигрывает за счет ухода с российского рынка кибербезопасности иностранных конкурентов. Продолжает при этом органически расти за счет наращивания клиентской базы и продаж лицензий на ПО своей разработки. Контроль над расходами позволяет наращивать рентабельность. Низкая долговая нагрузка и стабильные дивидендные выплаты - дополнительный фактор инвестиционной привлекательности.

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