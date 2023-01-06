"Тинькофф Инвестиции" подтверждает рекомендацию "держать" для акций нефтегазового сектора

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают рекомендацию "держать" для акций нефтегазового сектора РФ, сообщается в материале инвестбанка.

"Нефтегазовая отрасль находится в интересной позиции, - отмечают они. - С одной стороны, в мире энергетический кризис из-за политической ситуации, что поддерживает высокие цены на нефть и газ. К тому же быстрого способа разрешения кризиса пока что нет. На рынке присутствует регулятор цен - ОПЕК+, который будет по мере возможности регулировать предложение и поддерживать цены. Плюс Китай, который в ближайшее время выйдет из локдаунов и повысит свой спрос на углеводороды".

С другой стороны, рецессия в США и Европе - это большой риск для спроса на нефть в глобальном масштабе, который может перевесить все вышесказанное, подчеркивается в материале. "Пока что ожидать резкого падения цен на энергоносители не стоит (в отличие от других сырьевых товаров, у которых ценообразование более рыночное), однако период, когда нефтегазовая отрасль обгоняет по доходности другие, может скоро закончиться", - предупреждают эксперты.

На их взгляд, для российских компаний все еще сложнее - они не могут в полной мере получить выгоду от энергетического кризиса. "Европейские регуляторы устанавливают ценовой потолок для российской нефти, отказываются от газа, арестовывают зарубежные активы компаний, а российские власти непредсказуемо повышают налоги на отрасль. В таких условиях довольно трудно обосновать долгосрочные инвестиции в нефтегазовый сектор, и единственное, что привлекает инвесторов сейчас, - это краткосрочная доходность, а именно дивиденды. Компании, которые смогут дать высокую доходность, будут, скорее всего, в лидерах роста в 2023г", - полагают стратеги "Тинькофф Инвестиций".

Что касается отдельных эмитентов, то, например, "ЛУКОЙЛ", заплатив дивиденды в 2022г ниже ожиданий рынка, по мнению аналитиков, в 2023г может исправиться, когда логистические цепочки и операции перестроятся под новую реальность, и потребность в денежных потоках станет меньше.

"Газпром", на наш взгляд, ожидает неинтересный 2023г: компания, скорее всего, заработает намного меньше на экспорте газа, чем в 2022г, и будет обязана заплатить повышенные налоги на добычу, - прогнозируют стратеги. - Не исключаем, что Минфин снова захочет использовать НДПИ на газ как метод изъятия дополнительных налогов в случае роста дефицита бюджета. Поэтому акции "Газпрома", скорее всего, будут балластом для всего индекса Мосбиржи в 2023г".

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