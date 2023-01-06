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06 января 2023 года 12:28
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для ритейла - Инвестбанк Синара
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для российского ритейла, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Слабый потребительский спрос остается главным риском фундаментального характера для сектора. И все же ориентированные на массовый сегмент представители продуктовой розницы проявляют б?льшую устойчивость, так как покупатели продолжают чутко реагировать на цены и уходят из более дорогих форматов. X5 Retail Group удалось показать в 3К22 приемлемый рост выручки и весьма неплохую рентабельность, и, исходя из фундаментальных показателей, мы считаем прочным положение "Магнита", но компания до сих пор не отчиталась за 3К22, а какие-либо надежды на промежуточные дивиденды далеки от того, чтобы материализоваться. В этой связи мы отдаем предпочтение X5, в чьих бумагах видим максимальный потенциал роста. Мы более скептически относимся к непродуктовым ретейлерам, где выше и риски на стороне потребителей, и конкуренция со стороны интернет торговли", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РИТЕЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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