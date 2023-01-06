Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума - БКС Экспресс

Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума без нормализации внешнего фона, полагает аналитик БКС Экспресс Павел Гаврилов.

"Банк представил сильный и позитивный отчет в 2021г, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали нарастать геополитические риски, рост быстро сменился снижением. В 2022г ВТБ попал под западные санкции, этот фактор продолжит давить на бумаги в ближайшей перспективе", - отмечает эксперт.

На взгляд Гаврилова, с технической стороны бумаги находятся около исторического минимума и под скользящими средними, которые ранее пересеклись, и это негативный сигнал.

"Из-за роста геополитических рисков в моменте взгляд на акции нейтральный. Без нормализации внешнего фона бумаги способны еще раз снизиться к своему историческому минимуму. Долгосрочным драйвером поддержки акций выступает покупка банка "Открытие". Объединение банков приведет к синергетическому эффекту - капитал увеличится, административные расходы снизятся, эффективность деятельности возрастет", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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