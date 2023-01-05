Рынок рекламы РФ вырастет в 2023г на 16% г/г - "Мои Инвестиции"

Рынок рекламы РФ вырастет на 16% г/г в 2023г, при этом онлайн-реклама - на 20% г/г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Число рекламодателей из Китая и Турции будет расти, учитывая замещение европейских брендов и планы маркетплейсов по значительному расширению базы продавцов из этих стран, - говорится в комментарии. - СМБ сегмент продолжит увеличивать инвестиции в рекламу на фоне активного продвижения локальных брендов. Ребрендинг крупных игроков и продвижение собственных торговых марок также будут поддерживающими факторами".

Эксперты ожидают, что с учетом динамики 2022г, обмена активами между Яндексом и VK, а также восстановления рынка в 2023г доля "Яндекса" на рынке интернет-рекламы составит около 70% (53% в 2021г), а доля VK - 20% (16% в 2021г). Ozon - бенефициар роста рекламы в канале e-commerce.

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