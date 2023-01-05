"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $90,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings Inc. с целевой ценой $90,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $72,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"PayPal имеет достаточно пространства для дальнейшего роста. В ключевых регионах проникновение цифрового кошелька для частных лиц составляет менее 50%. PayPal заново собирает сильную команду менеджеров после ухода в отставку финансового директора и выхода на пенсию директора по продуктам. Компания сосредоточена на повышении эффективности и создании акционерной стоимости", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после существенной коррекции акции стабилизировались и формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают эксперты "Финама".

PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Наиболее известными сервисами компании являются цифровые кошельки PayPal и Venmo, а также приложения Xoom, Happy Returns и Honey.

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