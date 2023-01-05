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05 января 2023 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 120 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,5%, стоп-приказ: 87,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Московская биржа подвела итоги торгов в 2022 году. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов, отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда с последующим пробитием сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 87,5 руб. риск на портфель составит 0.5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,02", - указывают эксперты "Финама". Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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