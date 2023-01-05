.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста цен на рынке ОФЗ достаточно ограничен - "Тинькофф Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 января 2023 года 14:07
Потенциал роста цен на рынке ОФЗ достаточно ограничен - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста цен на рынке ОФЗ достаточно ограничен, но их всегда следует рассматривать как альтернативу банковским вкладам, отмечается в комментарии "Тинькофф Инвестиций". Кроме того, выход государства с существенными объемами на рынок первичных размещений также может оказать негативное влияние на рынок ОФЗ, полагают аналитики. "Но это не значит, что нужно забыть про рынок облигаций. ОФЗ всегда следует рассматривать как альтернативу банковским вкладам", - подчеркивается в материале. "По данным Банка России, по итогам первой декады декабря средняя максимальная ставка по вкладам в десяти лидирующих банках России находилась на уровне 7,39%. Тогда как ОФЗ со сроком до погашения свыше одного года предлагают более высокую доходность. Также их необязательно держать до погашения - продать можно в любой момент по рыночной цене, которая зависит от инфляционной динамики и ожиданий по ключевой ставке. Закрывая вклад заранее, инвесторы практически полностью теряют накопленные проценты. Поэтому ОФЗ - более выгодная инвестиция, чем депозит в банке", - полагают эксперты. Также стратеги "Тинькофф Инвестиций" рекомендуют обратить внимание на ОФЗ с плавающей ставкой как на защиту от роста инфляции в 2023г. Купон таких ОФЗ привязан к ставке RUONIA, которая близка к уровню ключевой ставки. "Такие бумаги обязательно должны быть в портфеле каждого консервативного инвестора, потому что именно они позволяют сохранить капитал в случае различных внешних шоков. Как показала практика февраля 2022 года, именно эти бумаги были единственной каменной стеной на российском рынке", - отмечают аналитики. На их взгляд, еще можно рассмотреть ОФЗ-ИН (линкеры). Номинал этих облигаций индексируется на размер инфляции с трехмесячным лагом, а купон выплачивается в размере 2,5% от номинала. Получается, что эти бумаги защищают капитал инвестора от обесценения при росте инфляции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
06 января 2023 года 12:28
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для ритейла - Инвестбанк Синара
Слабый потребительский спрос остается главным фундаментальным риском для российского ритейла, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Слабый потребительский спрос остается главным риском фундаментального характера для сектора. И все же ориентированные на массовый... читать дальше
.06 января 2023 года 11:30
Сырьевой рынок продолжит слабеть в ближайшей перспективе, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Существует гипотеза, что рост денежной массы в мировой экономике - знак для начала роста на рынке сырьевых товаров, - отмечают эксперты. - Когда ликвидность на мировых финансовых рынках... читать дальше
.06 января 2023 года 10:52
Акции ВТБ могут еще раз снизиться до исторического минимума без нормализации внешнего фона, полагает аналитик БКС Экспресс Павел Гаврилов. "Банк представил сильный и позитивный отчет в 2021г, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали... читать дальше
.06 января 2023 года 10:12
"ГК ПИК" и "Самолет" останутся лидерами сектора недвижимости в 2023 году, отмечается в стратегии "Инвестиционного банка Синара". "Спрос на недвижимость в России поддержат обновленная льготная программа ипотеки, расширенная семейная ипотека и точечная помощь некоторым регионам, - считает аналитик... читать дальше
.06 января 2023 года 09:41
Бумаги компаний потребительского сектора РФ должны присутствовать в портфеле каждого инвестора не только как ставка на рост, но и как защитная инвестиция, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций". "Большинство акций данного сектора все еще торгуется дешево по мультипликаторам по сравнению с... читать дальше
.06 января 2023 года 09:12
Уолл-стрит закрылась снижением на фоне публикации протокола заседания ФРС. Фондовые индексы АТР преимущественно растут. Нефть дорожает на данных о запасах в США, Brent - $79,5 за баррель. читать дальше
.06 января 2023 года 09:10
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит первую торговую неделю 2023 года, консолидируясь у отметки 2160 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов. "Российский индекс в четверг закрылся в минусе на 0,54%, а аутсайдерами стали золотодобывающие компании - Polymetal (-1,8%) и "Полюс"... читать дальше
.05 января 2023 года 18:33
Рынок рекламы РФ вырастет на 16% г/г в 2023г, при этом онлайн-реклама - на 20% г/г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Число рекламодателей из Китая и Турции будет расти, учитывая замещение европейских брендов и планы маркетплейсов по значительному расширению базы продавцов из... читать дальше
.05 января 2023 года 17:26
S&P 500, скорее всего, останется ниже отметки 3900п на торгах в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 продолжает движение в рамках двухнедельного бокового тренда. RSI остается в пределах нейтральной зоны, тогда как MACD отражает паритет "быков" и "медведей".... читать дальше
.05 января 2023 года 16:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings Inc. с целевой ценой $90,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $72,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "PayPal имеет достаточно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.