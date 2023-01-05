Потенциал роста цен на рынке ОФЗ достаточно ограничен - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста цен на рынке ОФЗ достаточно ограничен, но их всегда следует рассматривать как альтернативу банковским вкладам, отмечается в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

Кроме того, выход государства с существенными объемами на рынок первичных размещений также может оказать негативное влияние на рынок ОФЗ, полагают аналитики. "Но это не значит, что нужно забыть про рынок облигаций. ОФЗ всегда следует рассматривать как альтернативу банковским вкладам", - подчеркивается в материале.

"По данным Банка России, по итогам первой декады декабря средняя максимальная ставка по вкладам в десяти лидирующих банках России находилась на уровне 7,39%. Тогда как ОФЗ со сроком до погашения свыше одного года предлагают более высокую доходность. Также их необязательно держать до погашения - продать можно в любой момент по рыночной цене, которая зависит от инфляционной динамики и ожиданий по ключевой ставке. Закрывая вклад заранее, инвесторы практически полностью теряют накопленные проценты. Поэтому ОФЗ - более выгодная инвестиция, чем депозит в банке", - полагают эксперты.

Также стратеги "Тинькофф Инвестиций" рекомендуют обратить внимание на ОФЗ с плавающей ставкой как на защиту от роста инфляции в 2023г. Купон таких ОФЗ привязан к ставке RUONIA, которая близка к уровню ключевой ставки. "Такие бумаги обязательно должны быть в портфеле каждого консервативного инвестора, потому что именно они позволяют сохранить капитал в случае различных внешних шоков. Как показала практика февраля 2022 года, именно эти бумаги были единственной каменной стеной на российском рынке", - отмечают аналитики.

На их взгляд, еще можно рассмотреть ОФЗ-ИН (линкеры). Номинал этих облигаций индексируется на размер инфляции с трехмесячным лагом, а купон выплачивается в размере 2,5% от номинала. Получается, что эти бумаги защищают капитал инвестора от обесценения при росте инфляции.

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