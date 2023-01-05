Предпочтения в секторе энергетики в 2023г - акции Интер РАО и Юнипро - Инвестбанк Синара

Инвесторам стоит отдать предпочтение в секторе электроэнергетики российского рынка акциям "Интер РАО" и "Юнипро" в 2023 году, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц.

"Мы предпочитаем в секторе электроэнергетики "Интер РАО" и "Юнипро", так как, по нашим ожиданиям, эти компании способны продолжать генерировать свободные денежные потоки. Цены акций "Интер РАО" и "Юнипро" находятся значительно ниже уровней на конец 2021г, что, по нашим оценкам, не соответствует текущему финансовому положению этих компаний", - пишет эксперт.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "РусГидро", так как дисбаланс цен на уголь и тарифов на Дальнем Востоке может привести к невыплате дивидендов за 2022г, - отмечает также Тайц. - Более того, стоимость акций "РусГидро" практически не изменилась с начала года, и бумаги не выглядят дешевыми. Мы осторожно смотрим на акции" Россетей" (ФСК-Россети) из-за дефицита инвестиционной программы, который повышает риски допэмиссии акций и переноса дивидендных выплат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.