ВВП России продолжит сокращаться в 2023 году - "Финам"

ВВП России продолжит сокращаться в 2023 году на фоне санкционного давления, сократившегося спроса и прибылей бизнеса, затруднений в инвестиционном импорте и общей крайне высокой неопределенности, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Мы ожидаем по итогам 2022г сокращение ВВП России на 2,5-3,0% и продолжение спада в 2023г. В наступившем году чистый экспорт с высокой вероятностью будет давать отрицательный вклад в динамику ВВП", - указывает эксперт.

На взгляд аналитика, в отношении инвестиционного и потребительского спроса неопределенность достаточно высока. В то же время пока стратег полагает, что отложенный инвестиционный спад может реализоваться в 2023г на фоне санкционного давления, сократившегося спроса и прибылей бизнеса, затруднений в инвестиционном импорте и общей крайне высокой неопределенности. По-видимому, инвестиции, поддерживаемые государством и госкорпорациями будут расти, допускает Беленькая, но инвестиции частного сектора могут сократиться.

"Существенным фактором неопределенности является и прогноз потребительского спроса, однако пока данные о потребительских расходах, особенно на товары, не внушают большого оптимизма, - пишет эксперт "Финама". - В лучшем случае мы ожидаем медленного восстановления спроса, в т.ч. за счет снижения избыточной нормы сбережений, роста зарплат и положительной динамики кредитования. В худшем (в частности, в случае шока для экономики со стороны внешнего сектора или обострения военного конфликта) - дальнейшего сжатия".

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