МТС остается фаворитом в секторе телекоммуникаций - Инвестбанк Синара

"МТС" остается фаворитом в секторе телекоммуникаций, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Акции российских операторов связи в текущих условиях остаются защитным активом, - отмечает аналитик Константин Белов. - Выручка от основных направлений деятельности растет умеренно, а в некоторых сегментах (например, продажа устройств) сильно сокращается. При этом рентабельность сохраняется на приемлемых уровнях, что создает хорошую базу, чтобы генерировать свободный денежный поток. В итоге перспективы выплаты дивидендов в 2023г у компаний сектора лучше, чем в среднем по рынку. Проблемы с поставками оборудования несут в себе риски, но не критические, на наш взгляд. Мы предпочитаем акции "МТС" по сравнению с подконтрольным государству "Ростелекомом".

Компания "МТС" продемонстрировала достаточно хорошую динамику в основном сегменте бизнеса (услуги связи) за 9М22, показав умеренный рост выручки и неплохую рентабельность, подчеркивает эксперт.

"Операции в банковском секторе оказали некоторое давление на прибыльность в 1П22 ввиду создания дополнительных резервов, но это влияние компании удастся компенсировать, как минимум, частично. Продажи в сегменте мобильной розницы резко сокращаются, но это оказывает минимальное воздействие на прибыль, так как сегмент изначально низкорентабельный. Более того, эта ситуация может быть использована для оптимизации розничной сети. Компания также активно растет в сегменте банковского бизнеса и финтеха, развивает ряд новых цифровых направлений. Акции "МТС" - одни из наиболее надежных вложений на рынке с прицелом на получение дивидендов, если учесть, что "МТС" представляет основной источник наличности для АФК "Система", - указывает Белов.

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