Вероятен околонулевой рост ВВП России в 2023г - Инвестбанк Синара

Вероятен околонулевой рост ВВП России по итогам 2023г, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Ключевым фактором для экономического роста станет фискальное стимулирование при росте бюджетного дефицита в размере как минимум 2% ВВП или даже больше, - пишет эксперт. - Это явление мы уже наблюдали в текущем году, когда инвестиции в основной капитал за 9М22 выросли на 3,1%. Мы смотрим на рост ВВП в 2023г более позитивно, чем рынок. Недавний опрос аналитиков, проведенный ЦБ РФ, показал ухудшение их ожиданий (спад ВВП в 2023г на 2,1%). Мы, в свою очередь, прогнозируем околонулевую динамику".

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