Большинство компаний сектора металлургии постепенно восстанавливаются в новых условиях - БКС Экспресс

Большинство компаний сектора металлургии постепенно восстанавливаются в новых условиях после шока 1П22, говорится в комментарии БКС Экспресс.

"Большинство компаний сегмента металлургии и добычи после шока 1П22 начали постепенно восстанавливать продажи за счет новых рынков, а также больше ориентироваться на внутренний рынок. Эта тенденция способствовала повышению наших ожиданий и привела к тому, что теперь больше бумаг имеют рекомендацию "покупать", - пишут аналитики.

Так, сектор стали демонстрирует стабильную динамику благодаря сильному внутреннему спросу и сохранению высокой внутренней премии к импортному паритету. B секторе цветных металлов "Норильский никель" и UC Rusal еще не столкнулись с ограничениями и продолжают поставлять свои металлы по всему миру. Золотодобывающие компании восстанавливают продажи благодаря Азии, странам Ближнего Востока и Северной Африки, отмечается в комментарии.

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