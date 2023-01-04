"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,38%, стоп-приказ: 3975 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После решения компании вернуться к выплатам дивидендов в полном объеме большинство инвестиционных банков в РФ определяют "ЛУКОЙЛ" как дивидендного фаворита на российском рынке. Прогноз дивидендной доходности от ВТБ на 2023 год - 23%. Целевая цена от "Тинькофф Инвестиций" - 5300 рублей (+32%) плюс еще 20% дивидендов. В целом современные НПЗ внутри РФ снижают риски компании из-за потенциальных логистических проблем с транспортировкой российской нефти в ближайшие несколько месяцев. Пока мы предполагаем, что НПЗ компании в Европе не будут национализированы как минимум до 2024 года, и с большой вероятностью акции закроют дивидендный "гэп" в ближайшее время", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения акция пытается начать закрывать дивидендный "гэп" с достаточно сильным уровнем поддержки. Идея на рост бумаги с целью 4600 руб. При объеме позиции в 13,32% и выставлении стоп-заявки на уровне 3975 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

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