"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,24%, стоп-приказ: $93, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Хороший отчет прибавляет сил компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена отбивается от уровня $97 и в случае роста от текущих уровней, вероятно, сможет продолжить восходящее движение с целью $110. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $93 риск на портфель составит 0,21%", - указывают эксперты.

Applied Materials - американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых (интегральных) микросхем в области электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также продукции, работающей за счет солнечной энергии. Эмитент также поставляет оборудование для производства дисплеев для гибкой электроники. Штаб-квартира располагается в Санта- Кларе, штат Калифорния, в Кремниевой долине.

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