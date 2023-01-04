"Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции NXP Semiconductors, Plug Power и SoFi Technologies в 2023г

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" рекомендуют покупать в текущем году акции NXP Semiconductors, Plug Power Inc. и SoFi Technologies Inc. на американском фондовом рынке с горизонтом инвестирования от 3 лет в связи с высоким потенциалом роста котировок бумаг указанных эмитентов, сообщается в материале.

NXP Semiconductors - лидирующий производитель аналоговых чипов для электромобилей, роботизации промышленности и Интернета вещей (IoT).

"К 2030 году глобальный рынок чипов может достигнуть $1 трлн со среднегодовыми темами роста около 7% в 2021-2030 гг. Одни из драйверов роста - сегменты компонентов для электромобилей и индустриальной электроники. Эмитент - лидер в своих сегментах. Около 50% и 22% выручки приходится на сегменты автомобилестроения и промышленной автоматизации, темпы роста которых составят более 10-14% на горизонте следующих трех лет. Компания разрабатывает решения на базе инновационного, более энергоэффективного материала (карбида кремния (SiC)). Рынок SiC будет расти в среднем на 12% в год до 2030 года, что выше динамики полупроводникового сектора. Компания торгуется на уровнях 2017-2018 гг. с мультипликатором 10x EV/EBITDA 2023, - отмечают эксперты в комментарии. - Риском может оказаться замедление роста рынка электромобилей в связи с ростом стоимости компонентов и падением спроса".

Plug Power - американский вертикально интегрированный производитель зеленого водорода и топливных элементов, преобразующих водород в энергию.

"Мировой рынок зеленого водорода вырастет с $0,3 млрд в 2020 году до $9,8 млрд в 2028 году благодаря наращиванию инвестиций США и ЕС в диверсификацию источников энергии и сокращение выбросов. Ожидаемый среднегодовой рост выручки Plug в 2022-2026 гг. составляет 50% в год. Компания подписала соглашения с Amazon, Microsoft, Phillips 66 и Airbus на поставку топливных элементов и зеленого водорода. В планах запуск завода по переработке зеленого водорода в Антверпене для использования в электроэнергетическом секторе, а также СП с Renault для производства водородных грузовиков и автомобилей, - указывают аналитики телеграм-канала. - Plug торгуется по 5x EV/Sales 2023, что на 66% ниже уровня 2020-2021 гг. При этом высокие процентные ставки и кратковременная рецессия в США могут повлиять на способность компании привлекать капитал и находить новых клиентов".

Sofi Technologioes - американский финтех-сервис, работающий исключительно онлайн и предоставляющий банковские ритейл-продукты (депозиты, студенческие займы, потребительские кредиты) и брокерские услуги.

"В 2021-2022 гг. SoFi расширила портфель услуг для корпоративных клиентов за счет приобретения компании с базой клиентов Revolut и Wise, а также покупки разработчика ПО для финансовых организаций. В 2022 база розничных клиентов вырастет на 60% г/г - до 5 млн. Ожидаемый среднегодовой рост выручки и EBITDA в 2022-2024 гг. составит около 50% и 100% в год соответственно, - обращают внимание эксперты. - В декабре 2022 CEO приобрел акции компании на $3,5 млн. Мультипликаторы: 0.8x P/B 2023, 32x EV/EBITDA 2023. Риски - высокие уровни списания кредитов, замедление темпа роста кредитования".

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