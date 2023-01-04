ЕЦБ, вероятно, продолжит повышение ставки в 1П23 - "Тинькофф Инвестиции"

ЕЦБ, вероятно, продолжит повышение базовой ставки в первой половине текущего года, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Мы ждем, что в первой половине 2023 года ЕЦБ продолжит повышать ставку, но более плавно, чем в 2022 году. Пик придется на середину года - базовая ставка может составить около 3% (примерно столько же сейчас закладывает рынок). Выше этого уровня повышение маловероятно, поскольку рецессия уже на пороге. Да и сам регулятор отмечал, что мало что может сделать для контроля за ценами на энергоносители и продукты питания. А ведь именно они занимают основную долю в общей инфляции (около двух третей), - пишут эксперты в обзоре. - Помимо повышения ставки, ЕЦБ в будущем году должен приступить еще и к сокращению баланса (количественному ужесточению). На декабрьском заседании регулятор уже заявил, что с марта 2023 года будет сокращать баланс на 15 млрд евро в месяц".

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