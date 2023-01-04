Ключевые события среды в РФ и мире - БКС Экспресс

Аналитики БКС Экспресс обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности Германии в сфере услуг за декабрь (11:55 МСК);

- индекс деловой активности еврозоны в сфере услуг за декабрь (12:00 МСК);

- индекс деловой активности в промышленности США (ISM) за декабрь (18:00 МСК);

- публикация протокола заседания ФРС США (22:00 МСК).

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